Чоловіку стало погано в харківському метро

Як повідомили в прес-службі Харківського метрополітену, пасажира зі станції забрала швидка.

Подія трапилася ввечері 1 липня на "Холодній Горі". Судячи з кадрів, чоловік лежав на платформі станції метро, а медики намагалися його реанімувати.

Офіційної інформації про подію на даний момент немає.

Нагадаємо, в метро Харкова бабуся втратила онука

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, до них звернулася стурбована жінка, яка повідомила про зникнення дитини в харківській підземці.

"Вона розповіла, що перебувала з онуком у підземці, відволіклася на хвилину, а коли обернулася - зрозуміла, що дитина зникла", - кажуть правоохоронці.

Патрульні повністю оглянули територію метро. На щастя, дитину знайшли і передали бабусі.

З родичкою дитини співробітники поліції провели профілактичну бесіду.

До слова, у Харківській області сталася страшна аварія, фото: водій помер на місці

Як повідомляла Politeka, Volkswagen з пасажирами потрапив у страшну ДТП у Харкові: кадри з місця аварії

Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харкові машина злетіла в кювет, кадри