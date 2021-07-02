Чоловіку стало погано в харківському метро
Як повідомили в прес-службі Харківського метрополітену, пасажира зі станції забрала швидка.
Подія трапилася ввечері 1 липня на "Холодній Горі". Судячи з кадрів, чоловік лежав на платформі станції метро, а медики намагалися його реанімувати.
Офіційної інформації про подію на даний момент немає.
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Нагадаємо, в метро Харкова бабуся втратила онука
Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, до них звернулася стурбована жінка, яка повідомила про зникнення дитини в харківській підземці.
"Вона розповіла, що перебувала з онуком у підземці, відволіклася на хвилину, а коли обернулася - зрозуміла, що дитина зникла", - кажуть правоохоронці.
Патрульні повністю оглянули територію метро. На щастя, дитину знайшли і передали бабусі.
З родичкою дитини співробітники поліції провели профілактичну бесіду.
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