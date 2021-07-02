Мужчине стало плохо в харьковском метро
Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, пассажира со станции забрала скорая.
Происшествие случилось вечером 1 июля на “Холодной Горе”. Судя по кадрам, мужчина лежал на платформе станции метро, а медики пытались его реанимировать.
Официальной информации о произошедшем на данный момент нет.
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Напомним, в метро Харькова бабушка потеряла внука
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, к ним обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила о пропаже ребенка в харьковской подземке.
"Она рассказала, что находилась с внуком в подземке, отвлеклась на минуту, а когда обернулась - поняла, что ребенок пропал", - говорят правоохранители.
Патрульные полностью осмотрели территорию метро. К счастью, ребенка нашли и передали бабушке.
С родственницей ребенка сотрудники полиции провели профилактическую беседу.
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