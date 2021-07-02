На Харківщині під час стихії блискавка влучила у корову

Про це "Слобідському краю" розповів Барвінківський міський голова Олександр Бало.

"Це було в обідню перерву, десь о 13.00-14.00. Корів зігнали на пасовищі. Була страшна злива, град. Вдарила гроза, одну корову вбило, другу приглушило, вона впала на ноги, але потім оговталася.

Також гроза вдарила біля адмінбудівлі колишньої сільради. Блискавка розколола стовп, де стояла антена Інтернету, якого поки у них поки немає. Ось така стихія налетіла", - каже Олександр.

Нагадаємо, на Харківщині блискавка влучила в будівлю

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.

НП трапилася вдень 30 Червня на території покинутого приватного будинку по вул.залізничній в селі Моначинівка Куп'янського району.

Очевидці розповіли, що в будівлю вдарила блискавка і вона загорілася.

Вогонь охопив весь дах будівлі площею близько 40 кв.м. рятувальники ліквідували пожежу через годину. На щастя, постраждалих немає.

До слова, режим НП в Харківській області: рятувальники зробили попередження

Як повідомляла Politeka, жахлива пожежа спалахнула під Харковом, вогонь швидко поширився: кадри з місця

Крім того Politeka писала, що потужна пожежа спалахнула на Харківщині через блискавку, фото: "потрапила прямо в будинок"