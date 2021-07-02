На Харьковщине во время стихии молния попала в корову

Об этом "Слободскому краю" рассказал Барвенковский городской голова Александр Бало.

"Это было в обеденный перерыв, где-то в 13.00-14.00. Коров согнали на пастбище. Был страшный ливень, град. Ударила гроза, одну корову убило, вторую приглушило, она упала на ноги, но потом оправилась.

Также гроза ударила возле админздания бывшего сельсовета. Молния расколола столб, где стояла антенна Интернета, которого пока у них пока нет. Вот такая стихия налетела", - говорит Александр.

Напомним, на Харьковщине молния попала в здание

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

ЧП случилось днем 30 июня на территории заброшенного частного дома по ул. Железнодорожной в селе Моначиновка Купянского района.

Очевидцы рассказали, что в здание ударила молния и оно загорелось.

Огонь охватил всю крышу постройки площадью около 40 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар через час. К счастью, пострадавших нет.

К слову, режим ЧП в Харьковской области: спасатели сделали предупреждение

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