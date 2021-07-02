Харків'яни чекали маршрутку на зупинці 10 хвилин на пекельній спеці
Як повідомив телеграм-канал "Харків 1654", літні люди зробили водієві зауваження, що доводиться так довго чекати громадський транспорт. За словами автора публікації водій вирішив помститися і їхав дуже повільно.
"Помстився. Стояли на зупинці 10 хвилин по цій спеці, літні люди зробили водієві зауваження, водія це раздраконило і вирішив помститися повільною їздою", - йдеться в повідомленні.
Невідомо, була це помста, швидкісні обмеження або у маршрутки такий графік.
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Відео з маршрутки можна побачити тут.
Нагадаємо, у Харкові сталася ДТП за участю поліцейського авто
На вулиці Шевченка сталася серйозна аварія. Постраждалого співробітника поліції забрала швидка.
За словами очевидців, автомобіль "BMW «і поліцейський Prius»не поділили дорогу".
"Копа забрала швидка допомога. Рух ускладнено", - йдеться в повідомленні.
Офіційні дані ДТП-з'ясовуються.
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