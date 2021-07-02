Харьковчане ждали маршрутку на остановке 10 минут на адской жаре

Как сообщил телеграм-канал "Харьков 1654", пожилые люди сделали водителю замечание, что приходится так долго ждать общественный транспорт. По словам автора публикации водитель решил отомстить и ехал очень медленно.

"Отомстил. Стояли на остановке 10 минут по этой жаре, пожилые люди сделали водителю замечание, водителя это раздраконило и решил отомстить медленной ездой", - говорится в сообщении.

Неизвестно, была это месть, скоростные ограничения или у маршрутки такой график.

Видео из маршрутки можно увидеть здесь.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с участием полицейского авто

На улице Шевченко произошла серьезная авария. Пострадавшего сотрудника полиции забрала скорая.

По словам очевидцев, автомобиль «BMW» и полицейский Prius «не поделили дорогу».

"Копа забрала скорая помощь. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Официальные данные ДТП - выясняются.

К слову, в Харьковской области произошла жуткая авария, фото: водитель скончался на месте

Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в жуткое ДТП в Харькове: кадры с места аварии

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харькове машина слетела в кювет, кадры