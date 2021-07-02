Харьковчане ждали маршрутку на остановке 10 минут на адской жаре
Как сообщил телеграм-канал "Харьков 1654", пожилые люди сделали водителю замечание, что приходится так долго ждать общественный транспорт. По словам автора публикации водитель решил отомстить и ехал очень медленно.
"Отомстил. Стояли на остановке 10 минут по этой жаре, пожилые люди сделали водителю замечание, водителя это раздраконило и решил отомстить медленной ездой", - говорится в сообщении.
Неизвестно, была это месть, скоростные ограничения или у маршрутки такой график.
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Видео из маршрутки можно увидеть здесь.
Напомним, в Харькове произошло ДТП с участием полицейского авто
На улице Шевченко произошла серьезная авария. Пострадавшего сотрудника полиции забрала скорая.
По словам очевидцев, автомобиль «BMW» и полицейский Prius «не поделили дорогу».
"Копа забрала скорая помощь. Движение затруднено", - говорится в сообщении.
Официальные данные ДТП - выясняются.
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