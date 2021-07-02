У Харківській області протягом доби в результаті ковіда померли 4 людини

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Так, за 1 липня на Харківщині виявили 33 нових випадки захворювання ковидом, загальна кількість досягла 148 608.

Протягом доби від ковіда померли 4 людини (всього — 3535), одужали — 49 (Всього — 144 175).

Нагадаємо, у Харкові закривають ковидне відділення лікарні, а лікарів відправляють у " відпустки"

У Харкові закривають одне з двох відділень Чорнобильської лікарні, в якій лікують пацієнтів з ковідом.

За словами головного лікаря, кількість пацієнтів з ковідом зменшилася, тому утримувати стаціонар на 170 ліжок недоцільно

До слова, кількість хворих на ковід у Харкові різко впала: обнадійливе зведення РНБО

Як повідомляла Politeka, харківські лікарі реанімували трьох людей: "одного врятувати не вдалося"

Крім того Politeka писала, що медики збунтувалися в центрі Харкова, кадри: "Люди втомилися"