У Харківській області протягом доби в результаті ковіда померли 4 людини
Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Так, за 1 липня на Харківщині виявили 33 нових випадки захворювання ковидом, загальна кількість досягла 148 608.
Протягом доби від ковіда померли 4 людини (всього — 3535), одужали — 49 (Всього — 144 175).
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