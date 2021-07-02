В Харьковской области в течение суток в результате ковида умерли 4 человека
Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Так, за 1 июля на Харьковщине обнаружили 33 новых случая заболевания ковидом, общее количество достигло 148 608.
В течение суток от ковида скончались 4 человека (всего — 3535), выздоровели — 49 (всего — 144 175).
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