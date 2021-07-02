В Харьковской области в течение суток в результате ковида умерли 4 человека

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, за 1 июля на Харьковщине обнаружили 33 новых случая заболевания ковидом, общее количество достигло 148 608.

В течение суток от ковида скончались 4 человека (всего — 3535), выздоровели — 49 (всего — 144 175).

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В Харькове закрывают одно из двух отделений Чернобыльской больницы, в которой лечат пациентов с ковидом.

По словам главного врача, количество пациентов с ковидом уменьшилась, поэтому содержать стационар на 170 коек нецелесообразно

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