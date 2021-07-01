У Харкові сталася ДТП за участю поліцейського авто
На вулиці Шевченка сталася серйозна аварія. Як повідомляє телеграм-канал "Труха", постраждалого співробітника поліції забрала швидка.
За словами очевидців, автомобіль "BMW" і поліцейський Prius "не поділили дорогу".
"Копа забрала швидка допомога. Рух ускладнено", - йдеться в повідомленні.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Звістка про смерть прославленого музиканта потрясла український шоу-бізнес: "Не можу в це повірити"
Переможець "Голосу країни" Сасанчин з нареченою вирішили не запрошувати Тіну Кароль на весілля: з'ясувалася причина
Липень принесе в Україну град та шквали: де чекати стихії вже найближчими днями
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Офіційні дані ДТП - з'ясовуються.
Нагадаємо, у Харкові збили пішохода
Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, біля парку Горького "Москвич" збив людину.
"Сьогодні біля парку Горького мужик на Москвичі збив людину. Мабуть, відмовили гальма", - йдеться в повідомленні.
"Мабуть, пішоходи гальма. Москвичу зелений був", "кілька разів переглянув відео, Москвич їхав на зелений сигнал світлофора", " Водила отримав сонячного зайчика.. А пані то звичайно порушили", - пишуть харків'яни в коментарях.
Момент аварії потрапив на відео.
До слова, у Харківській області сталася страшна аварія, фото: водій помер на місці
Як повідомляла Politeka, Volkswagen з пасажирами потрапив у страшну ДТП у Харкові: кадри з місця аварії
Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харкові машина злетіла в кювет, кадри