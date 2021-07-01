У Харкові сталася ДТП за участю поліцейського авто

На вулиці Шевченка сталася серйозна аварія. Як повідомляє телеграм-канал "Труха", постраждалого співробітника поліції забрала швидка.

За словами очевидців, автомобіль "BMW" і поліцейський Prius "не поділили дорогу".

"Копа забрала швидка допомога. Рух ускладнено", - йдеться в повідомленні.

Офіційні дані ДТП - з'ясовуються.

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Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, біля парку Горького "Москвич" збив людину.

"Сьогодні біля парку Горького мужик на Москвичі збив людину. Мабуть, відмовили гальма", - йдеться в повідомленні.

"Мабуть, пішоходи гальма. Москвичу зелений був", "кілька разів переглянув відео, Москвич їхав на зелений сигнал світлофора", " Водила отримав сонячного зайчика.. А пані то звичайно порушили", - пишуть харків'яни в коментарях.

Момент аварії потрапив на відео.

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