Вот это поворот!

В Харькове произошло ДТП с участием полицейского авто

На улице Шевченко произошла серьезная авария. Как сообщает телеграм-канал "Труха", пострадавшего сотрудника полиции забрала скорая.

По словам очевидцев, автомобиль «BMW» и полицейский Prius «не поделили дорогу».

"Копа забрала скорая помощь. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Официальные данные ДТП - выясняются.

Напомним, в Харькове сбили пешехода

Как сообщают в местных телеграм-каналах, возле парка Горького "Москвич" сбил человека.

"Сегодня возле парка Горького мужик на москвиче сбил человека. Видимо, отказали тормоза", - говорится в сообщении.

"Видимо, пешеходы тормоза. Москвичу зеленый был", "несколько раз просмотрел видео, Москвич ехал на зеленый сигнал светофора", " Водила получил солнечного зайчика.. А дамы то конечно нарушили", - пишут харьковчане в комментариях.

Момент аварии попал на видео.

К слову, в Харьковской области произошла жуткая авария, фото: водитель скончался на месте

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