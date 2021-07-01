В Харькове произошло ДТП с участием полицейского авто
На улице Шевченко произошла серьезная авария. Как сообщает телеграм-канал "Труха", пострадавшего сотрудника полиции забрала скорая.
По словам очевидцев, автомобиль «BMW» и полицейский Prius «не поделили дорогу».
"Копа забрала скорая помощь. Движение затруднено", - говорится в сообщении.
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Официальные данные ДТП - выясняются.
Напомним, в Харькове сбили пешехода
Как сообщают в местных телеграм-каналах, возле парка Горького "Москвич" сбил человека.
"Сегодня возле парка Горького мужик на москвиче сбил человека. Видимо, отказали тормоза", - говорится в сообщении.
"Видимо, пешеходы тормоза. Москвичу зеленый был", "несколько раз просмотрел видео, Москвич ехал на зеленый сигнал светофора", " Водила получил солнечного зайчика.. А дамы то конечно нарушили", - пишут харьковчане в комментариях.
Момент аварии попал на видео.
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