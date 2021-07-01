На Харківщині блискавка влучила в будівлю
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.
НП трапилася вдень 30 червня на території покинутого приватного будинку по вул.Залізничній в селі Моначинівка Куп'янського району.
Очевидці розповіли, що в будівлю вдарила блискавка і вона загорілася.
Вогонь охопив весь дах будівлі площею близько 40 кв.м. рятувальники ліквідували пожежу через годину. На щастя, постраждалих немає.
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Нагадаємо, що вночі 25 червня на вул.Салтівське шосе горів продуктовий магазин.
3 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС, 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС оперативно виїхали на виклик.
Вогонь охопив 50 кв. м. всередині горіли меблі, торгове обладнання, прилавки з товаром і т. д.
На ліквідацію вогню рятувальники подали 2 пожежних ствола.
На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав.
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Крім того Politeka писала, що потужна пожежа спалахнула на Харківщині через блискавку, фото: "потрапила прямо в будинок"