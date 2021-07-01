На Харківщині блискавка влучила в будівлю

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.

НП трапилася вдень 30 червня на території покинутого приватного будинку по вул.Залізничній в селі Моначинівка Куп'янського району.

Очевидці розповіли, що в будівлю вдарила блискавка і вона загорілася.

Вогонь охопив весь дах будівлі площею близько 40 кв.м. рятувальники ліквідували пожежу через годину. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 25 червня на вул.Салтівське шосе горів продуктовий магазин.

3 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС, 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС оперативно виїхали на виклик.

Вогонь охопив 50 кв. м. всередині горіли меблі, торгове обладнання, прилавки з товаром і т. д.

На ліквідацію вогню рятувальники подали 2 пожежних ствола.

На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав.

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