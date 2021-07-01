На Харьковщине молния попала в здание

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

ЧП случилось днем 30 июня на территории заброшенного частного дома по ул. Железнодорожной в селе Моначиновка Купянского района.

Очевидцы рассказали, что в здание ударила молния и оно загорелось.

Огонь охватил всю крышу постройки площадью около 40 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар через час. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, что в Харькове ночью 25 июня на ул. Салтовское шоссе горел продуктовый магазин.

3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС, 3 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС оперативно выехали на вызов.

Огонь охватил 50 квадратных метров внутри горела мебель, торговое оборудование и прилавки с товаром и т.д.

На ликвидацию огня спасатели подали 2 пожарных ствола.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

К слову, режим ЧП в Харьковской области: спасатели сделали предупреждение

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