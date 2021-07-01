На Харьковщине молния попала в здание
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
ЧП случилось днем 30 июня на территории заброшенного частного дома по ул. Железнодорожной в селе Моначиновка Купянского района.
Очевидцы рассказали, что в здание ударила молния и оно загорелось.
Огонь охватил всю крышу постройки площадью около 40 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар через час. К счастью, пострадавших нет.
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Напомним, что в Харькове ночью 25 июня на ул. Салтовское шоссе горел продуктовый магазин.
3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС, 3 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС оперативно выехали на вызов.
Огонь охватил 50 квадратных метров внутри горела мебель, торговое оборудование и прилавки с товаром и т.д.
На ликвидацию огня спасатели подали 2 пожарных ствола.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
К слову, режим ЧП в Харьковской области: спасатели сделали предупреждение
Как сообщала Politeka, жуткий пожар вспыхнул под Харьковом, огонь быстро распространился: кадры с места
Кроме того Politeka писала, что мощный пожар вспыхнул на Харьковщине из-за молнии, фото: "попала прямо в дом"