У Харківській області жителі отруїлися грибами

Про це повідомили в Харківському лабораторному центрі.

Подружня пара з села Андріївка Ізюмського району отруїлася грибами з лісу.

"Гриби, ідентифіковані потерпілими як "рядовка", перед вживанням були попередньо відварені і просмажені. Незважаючи на заходи безпеки, після їжі у пари з'явилася нудота і блювота", — йдеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізували в лікарню.

На щастя, все закінчилося добре і обидва пацієнти були виписані з медустанови.

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