В Харьковской области жители отравились грибами

Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Супружеская пара из села Андреевка Изюмского района отравилась грибами из леса.

"Грибы, идентифицированные пострадавшими как "рядовка", перед употреблением были предварительно отварены и прожарены. Несмотря на меры безопасности, после еды у пары появилась тошнота и рвота", — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

К счастью, все закончилось хорошо и оба пациента были выписаны из медучреждения.

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