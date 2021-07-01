В Харьковской области жители отравились грибами
Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Супружеская пара из села Андреевка Изюмского района отравилась грибами из леса.
"Грибы, идентифицированные пострадавшими как "рядовка", перед употреблением были предварительно отварены и прожарены. Несмотря на меры безопасности, после еды у пары появилась тошнота и рвота", — говорится в сообщении.
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Пострадавших госпитализировали в больницу.
К счастью, все закончилось хорошо и оба пациента были выписаны из медучреждения.
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