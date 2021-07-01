У Харкові авто збило 9-річну дівчинку на тротуарі

Машина з дороги на великій швидкості вилетіла в кущі.

Перед цим авто ледь не збило двох жінок та їхніх дочок на тротуарі.

18-річний "гонщик" зачепив 9-річну дівчинку - вона впала з велосипеда і зламала ногу.

Юнак і його друзі дістали лише пару подряпин. Постраждалу дитину госпіталізували до лікарні.

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Як повідомляють в місцевих телеграм-каналах, в однієї жінки в результаті аварії струс і відкритий перелом ноги, в іншої порвав до кістки ногу біля щиколотки.

Вони перебігали дорогу в недозволеному місці. Вийшовши з автобуса, вони вирішили перебігти дорогу не дійшовши до пішохідного переходу 20 метрів.

Офіційні подробиці і причини аварії з'ясовуються.

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