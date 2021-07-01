В Харькове авто сбило 9-летнюю девочку на тротуаре

Машина с дороги на большой скорости вылетела в кусты.

Перед этим авто едва не сбило двух женщин и их дочерей на тротуаре.

18-летний "гонщик" задел 9-летнюю девочку - она упала с велосипеда и сломала ногу.

Юноша и его друзья достали лишь пару царапин. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

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Как сообщают в местных телеграм-каналах, у одной женщины в результате аварии сотрясение и открытый перелом ноги, у другой порвало до кости ногу возле щиколотки.

Они перебегали дорогу в неположенном месте. Выйдя с автобуса, они решили перебежать дорогу не дойдя до пешеходного перехода 20 метров.

Официальные подробности и причины аварии выясняются.

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