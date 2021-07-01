В Харькове авто сбило 9-летнюю девочку на тротуаре
Машина с дороги на большой скорости вылетела в кусты.
Перед этим авто едва не сбило двух женщин и их дочерей на тротуаре.
18-летний "гонщик" задел 9-летнюю девочку - она упала с велосипеда и сломала ногу.
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Юноша и его друзья достали лишь пару царапин. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.
Напомним, на Безлюдовке фура сбила двух женщин
Как сообщают в местных телеграм-каналах, у одной женщины в результате аварии сотрясение и открытый перелом ноги, у другой порвало до кости ногу возле щиколотки.
Они перебегали дорогу в неположенном месте. Выйдя с автобуса, они решили перебежать дорогу не дойдя до пешеходного перехода 20 метров.
Официальные подробности и причины аварии выясняются.
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