На Безлюдівці фура збила двох жінок
Як повідомляють в місцевих телеграм-каналах, в однієї жінки в результаті аварії струс і відкритий перелом ноги, в іншої порвало до кістки ногу біля щиколотки.
"Вони перебігали дорогу в недозволеному місці. Вийшовши з автобуса, вони вирішили перебігти дорогу не дійшовши до пішохода 20 метрів.
Фура зупинилася перед пішоходом і після знову почала рух, жінки вели діалог між собою і не подивившись по сторонах потрапили під колеса фури, дівчина встигла відскочити.
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Їх госпіталізували в лікарні, так як у обох жінок травми ніг. У літньої відкритий перелом ноги, у її дочки розрив ноги біля щиколотки. Одну з них вже прооперували. Про другу немає інформації. За даними людей це були, Бабуся, дочка і внучка", - розповів свідок аварії, передає телеграм-канал "Харків 1654".
Офіційні подробиці і причини аварії з'ясовуються.
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