На Безлюдовке фура сбила двух женщин
Как сообщают в местных телеграм-каналах, у одной женщины в результате аварии сотрясение и открытый перелом ноги, у другой порвало до кости ногу возле щиколотки.
"Они перебегали дорогу в неположенном месте. Выйдя с автобуса, они решили перебежать дорогу не дойдя до пешехода 20 метров.
Фура остановилась перед пешеходом и после снова начала движение, женщины вели диалог между собой и не посмотрев по сторонам попали под колёса фуры, девушка успела отскочить.
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Их госпитализировали в больницы, так как у обеих женщин травмы ног. У пожилой открытый перелом ноги, у ее дочери разрыв ноги возле лодыжки. Одну из них уже прооперировали. Про вторую нет информации. По данным людей это были, бабушка, дочка и внучка", - рассказал свидетель аварии, передает телеграм-канал "Харьков 1654".
Официальные подробности и причины аварии выясняются.
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