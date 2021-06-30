У Харкові закривають ковідне відділення лікарні, а медиків відправляють у "відпустки"
У Харкові закривають одне з двох відділень Чорнобильської лікарні, в якій лікують пацієнтів з ковідом, повідомляє "ТСН".
За словами головного лікаря, кількість пацієнтів з ковідом зменшилася, тому утримувати стаціонар на 170 ліжок недоцільно
Крім того, медики, які зараз працюють у відділенні "відпочинуть".
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"Якщо фінансування прийде-люди підуть у відпустку. Якщо нас не профінансують-людям доведеться піти на простій. Ковидні виплати затримуються. За квітень і травень ми ще нічого не отримали. При цьому заробітна плата і аванс нараховуються за планом", — сказала головлікар.
Нагадаємо, що Харківщина посіла третє місце в Україні за новими випадками
Про це повідомили в прес-службі МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість нових випадків covid - 19 підтвердили у Києві - 225, у Донецькій - 48, Харківській - 34, Луганській-32 та Львівській 30 областях.
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