Врачам уже два месяца не начисляют "ковидные выплаты"

В Харькове закрывают ковидное отделение больницы, а врачей отправляют в "отпуска"

В Харькове закрывают одно из двух отделений Чернобыльской больницы, в которой лечат пациентов с ковидом, сообщает "ТСН".

По словам главного врача, количество пациентов с ковидом уменьшилась, поэтому содержать стационар на 170 коек нецелесообразно

Кроме того, медики, которые сейчас работают в отделении "отдохнут".

"Если финансирование придет — люди пойдут в отпуск. Если нас не профинансируют — людям придется пойти на простой. Ковидные выплаты задерживаются. За апрель и май мы еще ничего не получили. При этом заработная плата и аванс начисляются по плану", — сказала главврач.

Напомним, что Харьковщина заняла третье место в Украине по новым случаям ковида

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве - 225, в Донецкой - 48, Харьковской - 34, Луганской - 32 и Львовской 30 областях.

К слову, количество заболевших ковидом в Харькове резко упало: обнадёживающая сводка СНБО

Как сообщала Politeka, харьковские врачи реанимировали трех человек: "Одного спасти не удалось"

Кроме того Politeka писала, что медики взбунтовались в центре Харькова, кадры: "Люди устали"