В Харькове закрывают ковидное отделение больницы, а врачей отправляют в "отпуска"
В Харькове закрывают одно из двух отделений Чернобыльской больницы, в которой лечат пациентов с ковидом, сообщает "ТСН".
По словам главного врача, количество пациентов с ковидом уменьшилась, поэтому содержать стационар на 170 коек нецелесообразно
Кроме того, медики, которые сейчас работают в отделении "отдохнут".
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Кравчука госпитализировали, сделана сложная операция: первые подробности
Режиссер клипов МакSим ушел из жизни, пока певица в критическом состоянии: подробности трагедии
Юрий Горбунов успел заснять гигантский "ядерный гриб", зависший над Киевом: "Неприятная..."
Растерянная Полякова после конфузных фото в купальнике обратилась к украинцам: "Так, я не поняла…"
"Если финансирование придет — люди пойдут в отпуск. Если нас не профинансируют — людям придется пойти на простой. Ковидные выплаты задерживаются. За апрель и май мы еще ничего не получили. При этом заработная плата и аванс начисляются по плану", — сказала главврач.
Напомним, что Харьковщина заняла третье место в Украине по новым случаям ковида
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве - 225, в Донецкой - 48, Харьковской - 34, Луганской - 32 и Львовской 30 областях.
К слову, количество заболевших ковидом в Харькове резко упало: обнадёживающая сводка СНБО
Как сообщала Politeka, харьковские врачи реанимировали трех человек: "Одного спасти не удалось"
Кроме того Politeka писала, что медики взбунтовались в центре Харькова, кадры: "Люди устали"