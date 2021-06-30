Літня харків'янка впала в льох

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

До рятувальників надійшов виклик-68-річна жінка з необережності впала у відкритий люк льоху і отримала травми. Жінка не могла рухатися самостійно.

Медики, які приїхали на виклик, наклали на зламані частини тіла постраждалої бандажі.

Тільки після цього рятувальники закріпили жінку на медичному щиті і за допомогою рятувальних мотузок витягли її з льоху.

Постраждалу жінку травмами на машині швидкої допомоги екстрено госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, у Харкові пенсіонер випав з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

О 23: 26 ночі до швидкої надійшло повідомлення про те, що літній чоловік випав з вікна 6-го поверху, Пенсіонеру було 82 роки.

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