Пожилая харьковчанка упала в погреб
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К спасателям поступил вызов - 68-летняя женщина по неосторожности упала в открытый люк погреба и получила травмы. Женщина не могла двигаться самостоятельно.
Приехавшие на вызов медики наложили на сломанные части тела пострадавшей бандажи.
Только после этого спасатели закрепили женщину на медицинском щите и с помощью спасательных веревок вытащили ее из погреба.
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Пострадавшую женщину травмами на машине скорой помощи экстренно госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Напомним, в Харькове пенсионер выпал из окна многоэтажки.
Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
В 23:26 ночи в скорую поступило сообщение о том, что пожилой мужчина выпал из окна 6-го этажа, пенсионеру было 82 года.
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