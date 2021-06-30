Пожилая харьковчанка упала в погреб

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К спасателям поступил вызов - 68-летняя женщина по неосторожности упала в открытый люк погреба и получила травмы. Женщина не могла двигаться самостоятельно.

Приехавшие на вызов медики наложили на сломанные части тела пострадавшей бандажи.

Только после этого спасатели закрепили женщину на медицинском щите и с помощью спасательных веревок вытащили ее из погреба.

Пострадавшую женщину травмами на машине скорой помощи экстренно госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Напомним, в Харькове пенсионер выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

В 23:26 ночи в скорую поступило сообщение о том, что пожилой мужчина выпал из окна 6-го этажа, пенсионеру было 82 года.

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