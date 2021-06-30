Харківщина посіла третє місце в Україні за новими випадками ковіду
Про це повідомили в прес-службі МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість нових випадків covid - 19 підтвердили в Києві - 225, в Донецькій - 48, Харківській - 34, Луганській-32 і Львівській 30 областях.
В Україні зафіксували 633 нових випадки ковіду. Зокрема, захворіли 31 дитина та 19 медпрацівників.
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За 29 червня госпіталізували 360 осіб, померли - 40, одужали 2294 людини.
В Україні з початку пандемії захворіли понад 2 мільйони 235 тисяч осіб, одужали понад 2 мільйони 166 тисяч осіб, померли понад 52,3 тисяч осіб.
Нагадаємо, для попередження поширення ковіду потрібно:
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