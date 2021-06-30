Харьковщина заняла третье место в Украине по новым случаям ковида
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве - 225, в Донецкой - 48, Харьковской - 34, Луганской - 32 и Львовской 30 областях.
В Украине зафиксировали 633 новых случая ковида. В частности, заболели 31 ребенок и 19 медработников.
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За 29 июня госпитализировали 360 человек, умерли - 40, выздоровели 2294 человека.
В Украине с начала пандемии заболели более 2 миллионов 235 тысяч человек, выздоровели свыше 2 миллионов 166 тысяч человек, умерли более 52,3 тысяч человек.
Напомним, для предупреждения распространения ковида нужно:
К слову, количество заболевших ковидом в Харькове резко упало: обнадёживающая сводка СНБО
Как сообщала Politeka, харьковские врачи реанимировали трех человек: "Одного спасти не удалось"
Кроме того Politeka писала, что медики взбунтовались в центре Харькова, кадры: "Люди устали"