Статистика по заболевшим на Харьковщине

Харьковщина заняла третье место в Украине по новым случаям ковида

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве - 225, в Донецкой - 48, Харьковской - 34, Луганской - 32 и Львовской 30 областях.

В Украине зафиксировали 633 новых случая ковида. В частности, заболели 31 ребенок и 19 медработников.

За 29 июня госпитализировали 360 человек, умерли - 40, выздоровели 2294 человека.

В Украине с начала пандемии заболели более 2 миллионов 235 тысяч человек, выздоровели свыше 2 миллионов 166 тысяч человек, умерли более 52,3 тысяч человек.

Напомним, для предупреждения распространения ковида нужно:

Часто мыть руки водой с мылом или обрабатывать спиртосодержащим антисептиком.

Соблюдать дистанцию и держаться на расстоянии от чихающих или кашляющих людей.

Носить маску, когда находитесь среди людей.

Не прикасаться руками к глазам, рту или носу.

При кашле или чихании прикрывать рот и нос локтевым сгибом или платком.

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