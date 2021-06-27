Тролейбус спалахнув на Харківщині
Як повідомив телеграм-канал Труха закоптився 49 тролейбус.
"На Подільському провулку (коло Гагаріна), закоптився 49 тролейбус. Чугуїв увійшов в чат", - йдеться в повідомленні.
"Головне що б живі були", - пишуть в коментарях.
Орбакайте "підловили" в обіймах чоловіка Пугачової Галкіна: "Максим зробив всіх щасливими"
Еллерт потрапив в халепу, поки "Холостячка" Мішина гостювала у батька: "Це в'язниця..."
Трагедія сталася з бабусею, яку шукала сотня людей: "відразу після виписки з лікарні"
Пилова буря розбушувалася в Україні, на вулицю краще не виходити: "В атмосфері спостерігається..."
Слідом за потопами і 35-градусною спекою на Україну йде нова напасть: куди стихія вдарить першою
Нагадаємо, потужна пожежа спалахнула під Харковом
Загорівся магазин одягу і вогонь перекинувся на інші приміщення. Площа пожежі охопила 300 кв. м.
Всі рятувальники міста були кинуті на гасіння.
"Рятувальників викликали о 15.40. Горіли 5-6 магазинів будматеріалів. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів", - повідомляли в прес-службі Головуправління ДСНС України в Харківській області.
За інформацією ДСНС області, пожежу локалізували о 17.15. На місці працювали 10 одиниць пожежної техніки .
В результаті пожежі ніхто не постраждав.
До слова, режим НП в Харківській області: рятувальники зробили попередження
Як повідомляла Politeka, жахлива пожежа спалахнула під Харковом, вогонь швидко поширився: кадри з місця
Крім того Politeka писала, що потужна пожежа спалахнула на Харківщині через блискавку, фото: "потрапила прямо в будинок"