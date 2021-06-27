Тролейбус спалахнув на Харківщині

Як повідомив телеграм-канал Труха закоптився 49 тролейбус.

"На Подільському провулку (коло Гагаріна), закоптився 49 тролейбус. Чугуїв увійшов в чат", - йдеться в повідомленні.

"Головне що б живі були", - пишуть в коментарях.

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Нагадаємо, потужна пожежа спалахнула під Харковом

Загорівся магазин одягу і вогонь перекинувся на інші приміщення. Площа пожежі охопила 300 кв. м.

Всі рятувальники міста були кинуті на гасіння.

"Рятувальників викликали о 15.40. Горіли 5-6 магазинів будматеріалів. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів", - повідомляли в прес-службі Головуправління ДСНС України в Харківській області.

За інформацією ДСНС області, пожежу локалізували о 17.15. На місці працювали 10 одиниць пожежної техніки .

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

До слова, режим НП в Харківській області: рятувальники зробили попередження

Як повідомляла Politeka, жахлива пожежа спалахнула під Харковом, вогонь швидко поширився: кадри з місця

Крім того Politeka писала, що потужна пожежа спалахнула на Харківщині через блискавку, фото: "потрапила прямо в будинок"