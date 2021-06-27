Троллейбус вспыхнул на Харьковщине

Как сообщил телеграм-канал Труха закоптился 49 троллейбус.

"На Подольском переулке (круг Гагарина), закоптился 49 троллейбус. Чугуев вошёл в чат", - говорится в сообщении.

"Главное что бы живы были", "Новые,а температура победу одержала", - пишут в комментариях.

Напомним, мощный пожар вспыхнул под Харьковом

Загорелся магазин одежды и огонь перекинулся на другие помещения. Площадь пожара охватила 300 кв.м.

Все спасатели города были брошены на тушение.

"Спасателей вызвали в 15.40. Горели 5-6 магазинов стройматериалов. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров", - сообщали в пресс-службе Главуправления ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации ГСЧС области, пожар локализовали в 17.15. На месте работали 10 единиц пожарной техники .

В результате пожара никто не пострадал.

К слову, режим ЧП в Харьковской области: спасатели сделали предупреждение

Как сообщала Politeka, жуткий пожар вспыхнул под Харьковом, огонь быстро распространился: кадры с места

Кроме того Politeka писала, что мощный пожар вспыхнул на Харьковщине из-за молнии, фото: "попала прямо в дом"