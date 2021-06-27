Троллейбус вспыхнул на Харьковщине
Как сообщил телеграм-канал Труха закоптился 49 троллейбус.
"На Подольском переулке (круг Гагарина), закоптился 49 троллейбус. Чугуев вошёл в чат", - говорится в сообщении.
"Главное что бы живы были", "Новые,а температура победу одержала", - пишут в комментариях.
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Напомним, мощный пожар вспыхнул под Харьковом
Загорелся магазин одежды и огонь перекинулся на другие помещения. Площадь пожара охватила 300 кв.м.
Все спасатели города были брошены на тушение.
"Спасателей вызвали в 15.40. Горели 5-6 магазинов стройматериалов. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров", - сообщали в пресс-службе Главуправления ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации ГСЧС области, пожар локализовали в 17.15. На месте работали 10 единиц пожарной техники .
В результате пожара никто не пострадал.
К слову, режим ЧП в Харьковской области: спасатели сделали предупреждение
Как сообщала Politeka, жуткий пожар вспыхнул под Харьковом, огонь быстро распространился: кадры с места
Кроме того Politeka писала, что мощный пожар вспыхнул на Харьковщине из-за молнии, фото: "попала прямо в дом"