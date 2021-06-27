Потужна пожежа спалахнула під Харковом

Загорівся магазин одягу і вогонь перекинувся на інші приміщення. Площа пожежі охопила 300 кв. м, передає "Труха".

Всі рятувальники міста були кинуті на гасіння.

"Рятувальників викликали о 15.40. Горіли 5-6 магазинів будматеріалів. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів", - повідомляли в прес-службі Головуправління ДСНС України в Харківській області.

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За інформацією ДСНС області, пожежу локалізували о 17.15. На місці працювали 10 одиниць пожежної техніки .

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що вночі 25 червня на вул.Салтівське шосе горів продуктовий магазин.

3 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС, 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС оперативно виїхали на виклик.

Вогонь охопив 50 кв. м. всередині горіли меблі, торгове обладнання, прилавки з товаром і т. д.

На ліквідацію вогню рятувальники подали 2 пожежних ствола.

На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав.

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