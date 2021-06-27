Мощный пожар вспыхнул под Харьковом

Загорелся магазин одежды и огонь перекинулся на другие помещения. Площадь пожара охватила 300 кв.м, передает "Труха".

Все спасатели города были брошены на тушение.

"Спасателей вызвали в 15.40. Горели 5-6 магазинов стройматериалов. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров", - сообщали в пресс-службе Главуправления ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации ГСЧС области, пожар локализовали в 17.15. На месте работали 10 единиц пожарной техники .

В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что ночью 25 июня на ул. Салтовское шоссе горел продуктовый магазин.

3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС, 3 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС оперативно выехали на вызов.

Огонь охватил 50 кв. м. внутри горела мебель, торговое оборудование, прилавки с товаром и т.д.

На ликвидацию огня спасатели подали 2 пожарных ствола.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

К слову, режим ЧП в Харьковской области: спасатели сделали предупреждение

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