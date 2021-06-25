У Харкові авто на великій швидкості збило жінку

Про це повідомили на Telegram-каналі "Веха (Харків)".

Так, на перехресті Рибалко та Богдана Хмельницького автомобіль "Жигулі" збив жінку середнього віку.

Жінка отримала кілька переломів, на місце ДТП прибула швидка допомога і постраждалу госпіталізували.

На місці аварії працюють співробітники патрульної поліції.

"На перехресті Рибалко та Б. Хмельницького близько 8.30 Жигулі збили жінку середнього віку, з переломами швидка відвезла її до лікарні", - розповіли на місці події патрульні.

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Автомобіль отримав значні пошкодження - він фактично зім'ятий.

За словами свідка аварії, авто зачепило жінку і дівчинку, яка їхала на велосипеді, дитину госпіталізували в лікарню.

Офіційна інформація уточнюється.

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