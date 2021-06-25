У Харкові авто на великій швидкості збило жінку
Про це повідомили на Telegram-каналі "Веха (Харків)".
Так, на перехресті Рибалко та Богдана Хмельницького автомобіль "Жигулі" збив жінку середнього віку.
Жінка отримала кілька переломів, на місце ДТП прибула швидка допомога і постраждалу госпіталізували.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
17-річну дівчинку рятують у Дніпрі, не тілі немає живого місця: що сталося
Спека ослабне і почнуться дощі з грозами: де кардинально зміниться погода вже на вихідних
Обраниця "Холостяка" Заливако в сукні з розрізами розповіла, як схудла на 16 кг: "Ой, дівчата..."
Кароль публічно стрибнула в ліжко, засвітившись з відомим красенем: "Боже, як вона..."
На місці аварії працюють співробітники патрульної поліції.
"На перехресті Рибалко та Б. Хмельницького близько 8.30 Жигулі збили жінку середнього віку, з переломами швидка відвезла її до лікарні", - розповіли на місці події патрульні.
Нагадаємо, у Харкові автомобіль злетів у кювет
Автомобіль отримав значні пошкодження - він фактично зім'ятий.
За словами свідка аварії, авто зачепило жінку і дівчинку, яка їхала на велосипеді, дитину госпіталізували в лікарню.
Офіційна інформація уточнюється.
До слова, у Харківській області сталася страшна аварія, фото:водій помер на місці
Як повідомляла Politeka, Volkswagen з пасажирами потрапив у страшну ДТП у Харкові: кадри з місця аварії
Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харкові машина злетіла в кювет, кадри