График отключения света в неделю с 1 по 7 декабря в Черниговской области охватывает большинство населенных пунктов.

График отключения света на неделю с 1 по 7 декабря в Черниговской области обнародован для местных общин, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Остерского общества.

В Черниговском районе запланирована серия ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи, что повлечет за собой временные перебои с электроснабжением.

В Остерской общине обесточение состоится 1 декабря с 10:00 до 16:00 на улицах Луговая и Набережная в Беремицком, а также на улицах Бригинца и Шевченко в Жуковщине. Любечан и часть Остера останутся без электроэнергии на тот же период, пока бригады будут выполнять необходимые работы.

2 декабря свет отключат в Полесском на улицах Вишневой, Космонавтов, Лесной и Полевай, с 09:30 до 17:00. На следующий день в Пархиме работы проведут с 10:00 до 16:00 на улице Майской.

4 числа в Остере запланированы две волны обесточений: первая – с 10:00 до 16:00 по ул. А.А. Грановского и Соломии Крушельницкой, вторая – с 09:30 до 17:00 на Беца, Строителей, Зайцева и Ярослава Мудрого. В Пархиме света не будет на Майской.

Местным жителям советуют заранее подготовить необходимые приборы и запасы во избежание неудобств во время плановых обесточений. Такие ремонтные работы позволяют повысить надежность сетей и предотвратить аварийные отключения в будущем.

График отключения света на неделю с 1 по 7 декабря в Черниговской области охватывает большинство населенных пунктов, поэтому следует проверять точные адреса и время отключения на местных ресурсах энергопоставщика.

