Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области стала доступна части переселенцев через программу, которую реализует благотворительная организация «Приходской благотворительный фонд “Каритас Кривой Рог”», передает Politeka.

О начале приема заявлений сообщил городской совет Кривого Рога.

На платформе местных властей отмечено, что финансовая поддержка входит в более широкий комплекс гуманитарных мероприятий, однако именно денежный формат считается наиболее гибким. Он позволяет быстро реагировать на различные потребности людей, выехавших из опасных районов.

Проект направлен на помощь прибывшим в Кривой Рог после обязательной или принудительной эвакуации. В рамках инициативы "Каритас" открыл регистрацию на многоцелевую выплату. Предусмотренный размер составляет 10 800 гривен на человека. Программа реализуется в рамках поддержки Гуманитарного фонда Украины и охватывает общины Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Подать заявку имеют право жители, которые получили статус внутренне перемещенного лица не позднее 30 дней назад и находятся в пределах Криворожской общины. В то же время есть важное условие: участие доступно только тем, кто не пользовался подобными выплатами других неприбыльных структур. Дополнительные критерии уязвимости к этой программе не применяются.

Все начисления будут перечисляться на личный банковский счет по номеру IBAN. Организация подчеркивает, что решение о перечне получателей принимается в соответствии с установленными правилами и доступностью финансового ресурса.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области - уменьшить нагрузку на семьи, которые оказались в Кривом Роге после вынужденного выезда, и поддержать их в период адаптации.

