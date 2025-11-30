Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 1 по 7 декабря в Днепре и раскрыли, что начнется все с прохладной поры.

Синоптики рассказали, подготовили ли сюрпризы первые зимние дни и сделали прогноз погоды на неделю с 1 по 7 декабря в Днепре, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 1 по 7 декабря в Днепре. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 1 числа: с утра до самого вечера небо будет покрыто облаками. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться. Максимальная температура воздуха составит +7°C, что является аномально теплыми показателями.

Во вторник, 2.12: воздух прогреется до +7°C. Облака будет держаться до самого вечера. Дождей не прогнозируется.

Среда, 3.12: весь день будет облачно. Без дождей. Температурные колебания от +5 до +7°C.

Четверг, 4 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +3…+5°C. В прежние времена этот день называли "Вождь зимы". Погода в этот день может быть очень переменчивой: и морозной, и теплой. Наши предки заметили, если в этот день пора будет хорошая, то и осень будет хорошая.

В пятницу, 5.12: с утра до самого вечера в городе небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +2…+3°C. В прежние дни в этот день заглядывали в птичьи гнезда: если у них много пуха, сухой травы и соломы – пернатые чувствуют холодную зиму.

Суббота, 6.12: в течение всего дня будет держаться облачная пора. Без осадков. Температура будет колебаться от +1 до +2°C.

В воскресенье 7.12: утром и вечером будет держаться пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температурные показатели от 0 до +2°C. Следовательно, прогноз погоды на неделю с 1 по 7 декабря в Днепре обещает прохладное время.

