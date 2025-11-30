Дефицит продуктов в Днепре уже создает риски на рынке и может привести к повышению стоимости.

Дефицит продуктов в Днепре уже ощутим одним из самых популярных овощей среди горожан, сообщает Politeka.net.

Аграрный эксперт Николай Соботович отметил, что сезон на рынке в этом году характеризуется высокой ценовой нестабильностью из-за нескольких одновременных факторов.

В первую очередь резкие изменения погодных условий оказали значительное влияние на урожайность капусты. Дополнительно фермеры, реагируя на высокие цены в прошлом сезоне, расширили посевы, но одновременно столкнулись с нехваткой современных хранилищ, что затруднило сохранность продукции. Проблемы с инфраструктурой остаются системными и долговременными.

Эксперт подчеркнул, что значительная часть урожая оказалась непригодной для продолжительного хранения. Поэтому объем овощей, способных пройти зимне-весенний период без значительных потерь, ограничен. Соответственно дефицит продуктов в Днепре уже создает риски на рынке и может привести к повышению стоимости.

Аналитики прогнозируют, что нехватка качественной капусты в ближайшее время повлечет за собой заметное подорожание овоща в холодные месяцы и в начале весны.

Специалисты отмечают цикличность рынка: периоды высоких цен стимулируют чрезмерное производство, после чего происходит падение стоимости, что заставляет фермеров сокращать посевы и формирует следующий скачок цен.

Решить проблему можно только модернизацией технологий выращивания и активного развития инфраструктуры по хранению урожая. Строительство новых овощехранилищ поможет поддерживать стабильное предложение продукции в течение года и снизить сезонные колебания.

Жителям советуют планировать закупки заранее и следить за ценами, чтобы избежать нехватки популярного овоща в холодные месяцы.

