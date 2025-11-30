Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области направлены на поддержку украинских семей.

В Днепропетровской области внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут получить бесплатные продуктовые наборы GEM, однако помощь оказывается не во всех общинах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Мирноградской организации общества Красного Креста.

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные в 2024–2025 годах и проживающие в городе Терновка, имеют возможность получить продуктовые наборы в рамках гуманитарной программы GEM. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области направлены на поддержку семей, покинувших свои дома через военные действия, и обеспечение их базовых потребностей в питании.

Организаторы подчеркивают, что повторно получить помощь могут только семьи, которые не пользовались набором в сентябре или ноябре 2025 года. Для каждого члена семьи старше пяти лет предусмотрен отдельный набор, позволяющий обеспечить необходимые продукты для взрослых и детей.

Для получения помощи необходимо иметь оригиналы документов на всех членов семьи: паспорта граждан, свидетельства о рождении детей, справки ВПЛ и идентификационные коды. Наличие этих документов является обязательным условием регистрации и получения наборов.

Прием граждан осуществляется в офисе Мирноградской организации общества Красного Креста с понедельника по четверг с 10.00 до 15.00. В пятницу прием не производится.

Инициатива призвана помочь внутренне перемещенным лицам в сложных жизненных обстоятельствах и поддержать их жизнь при адаптации в новой общине.

