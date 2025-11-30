Право на получение такой государственной доплаты для пенсионеров в Полтавской области имеют украинцы, получающие выплаты по разным видам.

Для части украинцев по достижении ими 65 лет предусмотрено существенное улучшение пенсионного обеспечения в виде доплат для пенсионеров в Полтавской области, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Речь идет о гарантированном государством минимальном размере пенсии, который не может быть менее 40 процентов от минимальной заработной платы и от прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность. Это положение призвано оградить пожилых людей от чрезмерных финансовых затруднений и обеспечить им хотя бы минимально необходимый уровень доходов.

В случаях, когда фактический размер назначенной пенсии оказывается ниже гарантированного государством минимума, государство берет на себя обязательство компенсировать эту разницу путем дополнительной специальной доплаты для пенсионеров в Полтавской области.

В то же время, для получения такой надбавки украинцы должны иметь полный страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 для женщин. Если же продолжительность страхового стажа меньше, размер выплаты определяется не в фиксированном размере, а пропорционально количеству имеющихся лет страхового стажа с обязательным учетом величины прожиточного минимума.

Право на получение такой государственной доплаты для пенсионеров в Полтавской области имеют украинцы, получающие выплаты по разным видам: по возрасту, инвалидности, выслуге лет, а также в связи с потерей кормильца.

Важно, что обращаться с заявлением в органы Пенсионного фонда Украины для оформления этой доплаты не нужно — ее начисление производится автоматически, без дополнительных обращений граждан.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.