Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжує надаватися завдяки новим приватним пропозиціям у місті та Харківському районі, де власники квартир і будинків пропонують тимчасове розміщення переселенцям на різні терміни, передає видання Politeka.

У селищі Бабаї Харківського району доступний приватний будинок із двома кімнатами та кухнею, розрахований на трьох осіб. Оселя підключена до газопостачання та води, однак потребує косметичного оновлення. Санвузол розташований на подвір’ї, ванна кімната відсутня.

На території є господарські споруди, погріб і велика земельна ділянка. Поруч розташовані лісова зона та озеро. Відстань до Харкова становить близько 12 кілометрів, що дозволяє поєднувати проживання з доступом до міської інфраструктури.

Ще один варіант пропонують безпосередньо в межах міста. Власник надає трикімнатну квартиру, придатну для проживання жінки з дитиною. Помешкання облаштоване побутовою технікою та допускає проживання з домашніми тваринами, зокрема котами та собаками.

Також у Харкові доступна окрема кімната у двокімнатній квартирі. Її пропонують безоплатно жінці за умови взаємодопомоги з літньою господинею, яка проживає в іншій кімнаті та не потребує постійного догляду.

У підсумку Безкоштовне житло для ВПО в Харкові представлено різними форматами — від окремих будинків до кімнат у квартирах, що дозволяє обрати варіант залежно від потреб і життєвих обставин переселенців.

Фахівці радять завчасно уточнювати умови заселення та деталі проживання, оскільки перелік доступних пропозицій регулярно оновлюється залежно від рішень власників.

Джерело: Допомагай

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