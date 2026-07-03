Як свідчать дані популярних онлайн-платформ все більше пропонують роботу для пенсіонерів у Полтавській області.

Роботодавці дедалі активніше залучають до роботи пенсіонерів у Полтавській області, пропонуючи їм простіші та доступніші формати зайнятості, повідомляє Politeka.net.



Як свідчать дані популярних онлайн-платформ із пошуку роботи, регіональний ринок праці поступово розширює пропозиції для старшого покоління. У більшості випадків ідеться про посади, які не потребують профільної освіти чи тривалого досвіду, що дає змогу значній частині пенсіонерів залишатися економічно активними та підробляти у зручному для себе режимі.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області пропонується у Кременчуку. Так, відкриті вакансії кухарів-піцайоло - зарплата 21 600 – 32 900 грн.

Роботодавець пропонує стабільну оплату праці (від 1050 грн за зміну плюс відсоток від каси), навчання за рахунок компанії, підтримку наставника та можливість кар’єрного зростання. Також серед переваг — гнучкий графік, робота поруч із домом, корпоративні бонуси та додаткові заохочення для працівників.

Основні обов’язки включають приготування піци за стандартами, контроль якості продуктів, підтримання чистоти на робочому місці та роботу в команді під час пікових навантажень.

Ще одна пропозиція в Кременчуку — робота вантажником з зарплатою 22 800 – 25 000 грн. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, своєчасну «білу» заробітну плату, оплачувані лікарняні та відпустку, медичне страхування і навчання за рахунок компанії.

Працівникам також пропонують кар’єрне зростання: від вантажника до керівних посад упродовж кількох років за умови професійного розвитку. Серед обов’язків — приймання, сортування, завантаження та сканування посилок.

Окремо підкреслюється, що компанія розглядає кандидатів без досвіду, зокрема студентів, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та людей старшого віку. Умови роботи передбачають стабільність, підтримку колективу та різні варіанти графіка.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Встигніть зареєструватися: ВПО можуть отримати нову грошову допомогу в Полтавській області.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві: скільки потрібно буде платити.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де можна отримати набори.