Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається в межах кількох соціальних проєктів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується через ініціативи БФ "Карітас", повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті фонду, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській обласі передбачає відновлення житла і догляд за людьми, що потребують постійної підтримки.

Йдеться про комплексні програми, що працюють у Харкові та Ізюмі та орієнтовані на тих, хто найбільше постраждав від війни або опинився у складних життєвих обставинах.

Один із ключових напрямів передбачає ремонт житла, яке зазнало пошкоджень. У межах проєкту “Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІІІ” передбачені малі та середні ремонти.

Це означає відновлення вікон, дверей, покрівлі, стін або стелі, якщо пошкодження не є критичними і будівля залишається придатною для проживання.

Підтримка може надаватися як у вигляді грошей на ремонт, так і через залучення підрядників.

Отримати таку гуманітарну допомогу можуть мешканці Харківської області, зокрема Харкова та Ізюму, які належать до визначених категорій.

Серед них люди з інвалідністю, важкохворі, громадяни віком від 60 років, самотні батьки або опікуни, багатодітні родини, а також вагітні жінки чи матері з маленькими дітьми.

Окрім цього, діє ще один важливий проєкт, спрямований на покращення якості життя людей вдома.

Його учасниками можуть стати самотні літні люди, невиліковно хворі, особи з обмеженими можливостями та внутрішньо переміщені громадяни, які потребують щоденної підтримки.

Спеціалісти надають соцпідтримку у догляді за тілом, веденні домашнього господарства, контролі стану здоров’я та навчають родичів базовим навичкам догляду.

Крім того, у межах цієї ініціативи передбачено доступ до необхідного медичного та реабілітаційного обладнання.

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