Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників квартир і приватних будинків, які готові надати тимчасовий прихисток переселенцям на різний термін, передає видання Politeka.

Один із варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Для проживання пропонують будинок із двома житловими кімнатами та кухнею, розрахований на трьох людей. Оселя забезпечена газом і водою, однак потребує косметичного ремонту. Санвузол знаходиться на подвір’ї, ванна кімната відсутня. На території є погріб, сарай, велика земельна ділянка, а поруч розташовані ліс і озеро. Відстань до обласного центру становить близько 12 кілометрів.

Ще одну пропозицію можна знайти безпосередньо у Харкові. Власник надає трикімнатну квартиру з усіма необхідними побутовими умовами для жінки з дитиною. У помешканні дозволяють проживання з домашніми тваринами, зокрема котами та собаками.

Також у місті доступна окрема кімната у двокімнатній квартирі. Її безкоштовно пропонують порядній жінці в обмін на допомогу літній господині, яка проживає в іншій кімнаті та не потребує постійного догляду.

Таким чином, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові охоплює різні формати розміщення — від окремих кімнат до повноцінних будинків, що дозволяє переселенцям обрати варіант відповідно до власних потреб. Водночас перелік доступних помешкань регулярно оновлюється, тому охочим варто стежити за появою нових оголошень.

Власники просять потенційних мешканців заздалегідь уточнювати умови заселення та наявність вільних місць.

Джерело: Допомагай

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