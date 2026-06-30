Дефіцит продуктів у Харкові, за словами експертів, пов'язаний із тимчасовим дисбалансом між попитом і доступною пропозицією.

Дефіцит продуктів у Харкові посилився на тлі скорочення запасів торішньої білоголової капусти, що вже вплинуло на ситуацію в магазинах і на ринках, передає видання Politeka.

Через обмежену пропозицію покупці дедалі частіше стикаються зі зміною цінників.

Наразі кілограм овочу продають по 8–15 гривень. Остаточна вартість залежить від якості, умов зберігання та доступних партій.

Представники галузі пояснюють зміни завершенням реалізації минулорічного врожаю. Більшість сховищ майже спорожніла, тому обсяги відвантажень помітно скоротилися.

Постачання з інших областей відбувається нерівномірно. У торговельних точках переважає невелика кількість товару, через що підтримувати стабільний асортимент стає складніше.

Дефіцит продуктів у Харкові, за словами експертів, пов'язаний із тимчасовим дисбалансом між попитом і доступною пропозицією. Додатково впливають витрати на перевезення, логістику та зберігання.

Попри нинішнє подорожчання, капуста все ще залишається дешевшою, ніж за аналогічний період торік. Це частково стримує фінансове навантаження для споживачів.

Аналітики припускають, що цінова динаміка може змінюватися й надалі. Якщо новий урожай надходитиме повільніше, ринок і надалі відчуватиме нестачу.

Подальший розвиток залежатиме від темпів збору, ефективності транспортних маршрутів, обсягів поставок та результатів нинішнього аграрного сезону.

Також варто наголосити на тому, що фахівці радять стежити за ситуацією, адже найближчими тижнями цінова динаміка може змінюватися залежно від обсягів нового врожаю.

Джерело: mind

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