Пенсія у Харкові та інших містах України дедалі частіше стає приводом для серйозних турбот через раптове зникнення важливих документів про стаж.

Пенсія у Харкові для багатьох громадян стає темою для серйозних юридичних консультацій через проблеми із зарахуванням декретної відпустки до загального страхового стажу, повідомляє Politeka.

Українці, які планують вихід на пенсію у Харкові, часто виявляють відсутність важливих періодів роботи чи догляду за дітьми в офіційних реєстрах.

На гарячі лінії профільних видань надходять скарги від громадян. Вони не знаходять потрібних даних ані у базах Пенсійного фонду України, ані в органах соціального захисту населення.

Хоча під час перебування у декреті вони були працевлаштовані та отримували відповідні виплати. За офіційними роз’ясненнями фахівців, головна причина таких розбіжностей полягає у зміні українського законодавства.

Періоди відпустки по вагітності та пологах, а також догляду за дитиною до трьох років зараховують до загального стажу за абсолютно різними правилами.

Усі декретні відпустки, які відбулися до 2004 року, включають до стажу автоматично, і для цього майбутньому пенсіонеру достатньо лише надати Свідоцтво про народження дитини.

Ситуація змінюється, якщо дитина народилася після 2004 року. У цей період до страхового стажу зараховують виключно ті місяці, за які держава або роботодавець сплачували страхові внески.

Поки жінка перебуває у відпустці по вагітності та пологах, страхові внески за неї має перераховувати підприємство, а під час догляду за дитиною до трьох років сплату здійснює держава через органи соціального захисту.

На практиці часто трапляється так, що страхові внески відображаються лише за окремі місяці року, або деякі періоди фіксуються як неповні.

Якщо підприємство не здійснювало виплат, потрібно вимагати офіційні архівні довідки від органів соціального захисту, які нараховували допомогу на дитину.

Звертатися до суду юристи радять лише після отримання офіційних письмових відмов від підприємства, територіального управління ПФУ та соцзахисту.

Майбутня пенсія у Харкові може бути захищена у судовому порядку, якщо державні органи офіційно підтвердять відсутність даних і відмовляться брати до уваги трудову книжку чи Свідоцтво про народження.

Джерело: На пенсії

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Пенсіонерам у Харківській області пообіцяли нову грошову допомогу: що про неї відомо

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: як можна отримати прихисток на рік.