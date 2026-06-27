Українцям показали планові графіки відключення світла у Полтавській області на 28 червня, повідомляє видання Politeka.net.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 28 червня діятимуть у неділю через планові та профілактичні роботи. Завдяки цьому вдається своєчасно запобігати можливим аваріям та уникати тривалих позапланових відключень у майбутньому.
З 08:00–20:00 години не буде електрики в селі Гуньки. Знеструмлення триватимутьза башатьма адресами, а саме:
- Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
- Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28
- Лугова — 7
- Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12
- Луговий (пров.) — 1, 2, 3, 5, 7
- Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16
- Козацька — 2, 4, 13
- Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11
- Кам'яна — 2, 8
- Кам'янський (пров.) — 1, 6
- Центральна — 2
З 08:00 до 20:00 години в селі Крамаренки тривалі обмеження будуть застосовані у багатьох будинків, що розташовані за такими адресами:
- Тараса Шевченка — 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28А, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50А, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134А, 138, 142, 146.
В селі Демидівка з 08:00 до 20:00 години (12 годин поспіль) триватимуть обмеження на вулицях:
- Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14
- Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25
- Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108
- Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17
- Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21
- Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Джерело: Омельницька Громада
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