Енергетики наголошують, що графіки відключення світла у Полтавській області на 27 червня заходи є необхідними.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 27 червня триватимуть через профілактичні роботи, повідомляє видання Politeka.net.

Жителів Полтавської області попередили про масштабні планові графіки відключення світла, які триватимуть 27 червня в окремих громадах регіону. Тимчасові обмеження в суботу торкнуться десятків адрес і можуть тривати протягом кількох годин поспіль.

З 8 до 20 години електрику будуть вимикати в частині села Демидівка. Знеструмлення триватимуть тільки за окремими адресами. Зокрема, світло зникне на вулицях:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Української Перемоги — 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25, 29

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Шевченка — 1, 6, 8, 15

З 8 до 20 години триватимуть знеструмлення через планові роботи в селі Радочини. Обмеження будуть діяти лише за окремими адресами:

Вільний (пров.) — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — б/н, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 27

З 8 до 20 години додаткові графіки охоплять частину села Крамаренки. Вимикатимуть електрику тільки за окремими адресами:

Тараса Шевченка — 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 114, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146.

Джерело: Омельницька Громада.

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