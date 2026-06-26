На цьому тлі дефіцит продуктів у Харкові пояснюють локальним дисбалансом на овочевому ринку.

Дефіцит продуктів у Харкові фіксується на тлі зростання вартості торішньої білоголової капусти, яка останніми тижнями демонструє помітне підвищення цін на місцевих ринках і в магазинах, повідомляють учасники ринку.

Наразі кілограм цього овочу продається в межах 8–15 гривень. Основною причиною називають майже повне вичерпання запасів минулорічного врожаю, що зберігався у складських приміщеннях протягом сезону.

Після завершення періоду заготівлі виробники поступово скоротили обсяги відвантажень. Це призвело до зменшення доступної продукції на ринку та зміни балансу між попитом і пропозицією.

У торговельних точках переважають невеликі партії товару. Постачання з інших регіонів відбувається нерівномірно, що створює додаткові складнощі для роздрібної торгівлі та формування стабільних цін.

Складські залишки залишаються мінімальними, а наявна продукція швидко реалізується через стабільний попит з боку населення та малого бізнесу.

На цьому тлі дефіцит продуктів у Харкові пояснюють локальним дисбалансом на овочевому ринку. Додатковий вплив мають витрати на логістику, зберігання та транспортування продукції між регіонами.

Попри нинішнє подорожчання, капуста все ще коштує дешевше, ніж у той самий період минулого року, що частково пом’якшує ціновий тиск для споживачів.

Аналітики не виключають подальших коливань вартості. У разі подальшого скорочення запасів до надходження нового врожаю зростання цін може зберігатися.

Подальша ситуація залежатиме від темпів поставок, логістичних можливостей і результатів наступної збиральної кампанії, яка визначить загальний баланс пропозиції на ринку овочів.

Джерело: mind

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