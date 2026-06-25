Графіки відключення світла у Полтавській області на 26 червня вводяться за десятками адрес на багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 26 червня у зв'язку з профілактичними роботами. Відомо, що подібні заходи є необхідною частиною підготовки мереж до стабільної роботи в умовах підвищених навантажень. Завдяки профілактичним роботам вдається своєчасно виявляти потенційні проблеми та мінімізувати ризик аварійних відключень, які можуть призвести до тривалих перебоїв з електроенергією.
У селі Зачепилівка через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР не буде електрики. Обмеження діятимуть з 08:00 до 17:00 години за адресами:
- пров.Городній (б. 2, 5),
- Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),
- Миру (б. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),
- пров.Огородний (б. 1),
- Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38)
- Шкільна (б. 6)
В селі Супротивна Балка з 08:00 до 17:00 години триватимуть обмеження на вулицях:
- пров.23 Вересня (б. 2, 5, 6),
- Говтвянська (б. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),
- Молодіжна (б. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 33, 37, 43),
- Набережна (б. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13),
- Світанкова (б. 7, 11, 13, 21, 23, 29, 41, 43),
- Спортивна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20),
- Степова (б. 1, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18/1, 20, 22, 24, 26, 28, 34),
- Яблунева (б. 1/2, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 27, 31, 32, 35, 38, 48, 49)
З 08:00 до 17:00 години триватимуть за окремими адресами у селі Пасічне. Знеструмлять будинки, що розташовані за наступними адресами:
- Квіткова (б. 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33),
- пров.Лікарняний (б. 4),
- Миру (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15),
- Молодіжна (б. 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66),
- Решетилівська (б. 5, 8, 16, 24, 26),
- Світличне (б. 17),
- Ставкова (б. 5, 6, 10, 12, 14),
- Степовиків (б. 4, 8, 10а, 12),
- Шевченка (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9).
Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада
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