Графіки відключення світла у Полтавській області на 26 червня у зв'язку з профілактичними роботами.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 26 червня вводяться за десятками адрес на багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 26 червня у зв'язку з профілактичними роботами. Відомо, що подібні заходи є необхідною частиною підготовки мереж до стабільної роботи в умовах підвищених навантажень. Завдяки профілактичним роботам вдається своєчасно виявляти потенційні проблеми та мінімізувати ризик аварійних відключень, які можуть призвести до тривалих перебоїв з електроенергією.

У селі Зачепилівка через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР не буде електрики. Обмеження діятимуть з 08:00 до 17:00 години за адресами:

пров.Городній (б. 2, 5),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Миру (б. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пров.Огородний (б. 1),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38)

Шкільна (б. 6)

В селі Супротивна Балка з 08:00 до 17:00 години триватимуть обмеження на вулицях:

пров.23 Вересня (б. 2, 5, 6),

Говтвянська (б. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Молодіжна (б. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 33, 37, 43),

Набережна (б. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13),

Світанкова (б. 7, 11, 13, 21, 23, 29, 41, 43),

Спортивна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20),

Степова (б. 1, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18/1, 20, 22, 24, 26, 28, 34),

Яблунева (б. 1/2, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 27, 31, 32, 35, 38, 48, 49)

З 08:00 до 17:00 години триватимуть за окремими адресами у селі Пасічне. Знеструмлять будинки, що розташовані за наступними адресами:

Квіткова (б. 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33),

пров.Лікарняний (б. 4),

Миру (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15),

Молодіжна (б. 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66),

Решетилівська (б. 5, 8, 16, 24, 26),

Світличне (б. 17),

Ставкова (б. 5, 6, 10, 12, 14),

Степовиків (б. 4, 8, 10а, 12),

Шевченка (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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