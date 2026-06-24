Графіки відключення світла у Полтавській області на 25 червня будуть тривати через планові профілактичні роботи.

Українцям показали додаткові графіки відключення світла, які будуть тривати у Полтавській області на 25 червня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 25 червня будуть тривати через планові профілактичні роботи. Такі роботи є важливою складовою безпечної та стабільної роботи електросистеми. Завдяки плановому обслуговуванню вдається зменшити ризик виникнення аварійних ситуацій.

Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде електрики з 08:00 до 17:00 години в селі Бербениці. Світла не буде на вулицях:

Вишнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героїв України (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодіжна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

В селі Романиха з 08:00 до 17:00 години триватимуть обмеження на вулицях:

Травнева (б. 38, 42, 44, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 62, 65, 66, 67, 70),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 63, 73, 76, 77, 79, 81, 83)

З 08:00 до 17:00 години в селі Жабки тривалі обмеження будуть застосовані у багатьох будинків, що розташовані за такими адресами:

Бакай (б. 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12),

Вовки (б. 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17),

Горова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Гуківка (б. 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Зацарина (б. 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23),

ім.І.К.Лети (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Миколаївка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13),

Мисники (б. 1),

Молодіжна (б. 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25),

Низова (б. 2, 8),

Павленківка (б. 1, 2, 6, 7, 8),

Печаївка (б. 1, 2, 3, 4),

Суходубівка (б. 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9),

Центр (б. 1),

Цисівка (б. 1, 3, 4, 5),

Чайки (б. 3, 6г),

Шкільна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Яр (б. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20),

Ярмаркова (б. 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26).

Джерело: Чорнухинська територіальна громада.

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