Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Харкові в цьому випадку став наслідком локального дисбалансу на овочевому сегменті.

Дефіцит продуктів у Харкові спостерігається на тлі подорожчання торішньої білоголової капусти, яка останніми тижнями демонструє помітне зростання вартості, повідомляє Politeka.

Наразі кілограм цього овочу продають у межах від 8 до 15 гривень. Учасники ринку пояснюють ситуацію майже повним вичерпанням запасів минулорічного врожаю, що зберігався у сховищах.

Після завершення сезону заготівлі виробники поступово скоротили обсяги відвантажень. У результаті доступна кількість товару зменшилася, що вплинуло на співвідношення попиту та пропозиції.

У торговельних точках переважають невеликі партії. Постачання між окремими областями відбувається нерівномірно, створюючи додаткове навантаження для продавців.

Залишки на складах також залишаються мінімальними. Наявна продукція швидко знаходить покупців завдяки стабільному інтересу з боку населення та підприємців.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Харкові в цьому випадку став наслідком локального дисбалансу на овочевому сегменті. Окремий вплив мають витрати на перевезення та зберігання.

Попри нинішнє зростання цінників, вартість капусти все ще нижча, ніж за аналогічний період торік. Це частково стримує додаткове навантаження на бюджети споживачів.

Представники галузі допускають подальші коливання. Якщо запаси продовжать скорочуватися до надходження нового врожаю, цінова динаміка може залишатися висхідною.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від логістичних можливостей, темпів поставок та результатів наступної збиральної кампанії, яка визначить баланс товарної пропозиції на ринку.

Джерело: mind

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