Графіки відключення світла у Полтавській області на 24 червня триватимуть через профілактичні роботи в електромережах, пише Politeka.net.
Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до можливих незручностей: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші електронні пристрої, а також скоригувати використання побутової техніки відповідно до часу відключень.
Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР з 08:00–17:00 години в селі Балівка не буде електрики на вулицях:
- Балів чотирьох братів — 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48
- Лісовий пров. — 2, 4, 14
- Лугова — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13
- Миру — 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15
- Річковий пров. — 1/5, 3, 5, 9, 11
- Соснова — 4, 8, 9, 10/3, 13
- Тараса Шевченка пров. — 7
- Ювілейна — 6
Графіки відключення світла у Полтавській області на 24 червня будуть діяти в селі Вісичі. Обмеження триватимуть з 08:00–17:00 години за такими адресами:
- Дачний пров. — 1, 3, 5
- Зелений пров. — 1, 2
- Перемоги пров. — 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13
- Польова — 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-А, 32, 36
- Ставковий пров. — 2, 3, 4, 8, 12, 18, 20
- Тараса Шевченка пров. — 1, 3, 4
- Ювілейна — 8
- Ювілейний пров. — 6
З 08:00 до 17:00 години в селі Ганжі зникне електрика. На тривалий час вимикатимуть світло за наступними адресами:
- Дачний пров. — 1, 2, 4, 6, 8
- Луговий пров. — 1
- Паїсія Величковського — 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44
- Річковий пров. — 2
- Річна — 3, 5, 5А
- Юбілейна — 12/1
- Ювілейний пров. — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14
- Кунцеве
- Зелена — 4, 5, 6, 7, 15
- Ставкова — 8
- Полтавська — 12/12
Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада
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