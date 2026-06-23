З'явилося важливе попередження про планові графіки відключення світла у Полтавській області на 24 червня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 24 червня триватимуть через профілактичні роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до можливих незручностей: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші електронні пристрої, а також скоригувати використання побутової техніки відповідно до часу відключень.

Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР з 08:00–17:00 години в селі Балівка не буде електрики на вулицях:

Балів чотирьох братів — 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48

Лісовий пров. — 2, 4, 14

Лугова — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Миру — 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15

Річковий пров. — 1/5, 3, 5, 9, 11

Соснова — 4, 8, 9, 10/3, 13

Тараса Шевченка пров. — 7

Ювілейна — 6

Графіки відключення світла у Полтавській області на 24 червня будуть діяти в селі Вісичі. Обмеження триватимуть з 08:00–17:00 години за такими адресами:

Дачний пров. — 1, 3, 5

Зелений пров. — 1, 2

Перемоги пров. — 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13

Польова — 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-А, 32, 36

Ставковий пров. — 2, 3, 4, 8, 12, 18, 20

Тараса Шевченка пров. — 1, 3, 4

Ювілейна — 8

Ювілейний пров. — 6

З 08:00 до 17:00 години в селі Ганжі зникне електрика. На тривалий час вимикатимуть світло за наступними адресами:

Дачний пров. — 1, 2, 4, 6, 8

Луговий пров. — 1

Паїсія Величковського — 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44

Річковий пров. — 2

Річна — 3, 5, 5А

Юбілейна — 12/1

Ювілейний пров. — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14

Кунцеве

Зелена — 4, 5, 6, 7, 15

Ставкова — 8

Полтавська — 12/12

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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