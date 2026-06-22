Вводять планові та додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 23 червня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 23 червня будуть діяти багато годин поспіль через планові роботи, пише Politeka.net.

Вводять графіки відключення світла у Полтавській області на 23 червня. Фахівці також радять стежити за офіційними повідомленнями енергокомпанії, оскільки терміни виконання робіт та перелік адрес можуть уточнюватися залежно від технічної ситуації на електромережах. Планові ремонти покликані підвищити надійність енергосистеми міста та зменшити ризики аварійних відключень у майбутньому.

З 08:00 до 17:00 години в селі Забрідки зникне електрика. На тривалий час вимикатимуть світло за наступними адресами:

Веселкова — б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13

Зарічанська — б. 1

Івана Котляревського — б. 1, 2, 6, 8, 18

Миру — б. 2–12, 14, 16, 18

Молодіжна — б. 1–26

Річкова — б. 1, 3

пров. Річковий — б. 3, 4, 6, 7, 9, 13

Сонячна — б. 1, 3, 7, 9, 11, 13

З 08:00–17:00 години в селі Малий Кобелячок не буде електрики через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження будуть за адресами:

Гордія Скубія — б. 2–12а, 16, 40

Квітнева — б. 6–81

пров. Набережний — б. 5, 8А, 9–12

Незалежності — б. 5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44

Садова — б. 1, 1а, 2, 5, 6

Шевченка — б. 1–31, 35

Ювілейна — б. 35

23 червня з 08:00 до 17:00 планові знеструмлення відбудуться у селі Забрідки. Відключення торкнуться окремих домоволодінь на вулицях:

Берегова — б. 1, 2

Весела — б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15, 2

пров. Дачний — б. 4, 5, 6

Заїжджа — б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20

пров. Заїжджий — б. 1, 3, 10

Зелена — б. 1–16

пров. Козацький — б. 1, 2, 4, 8, 10

пров. Ласкавий — б. 2, 3, 5, 7

пров. Лісний — б. 3

Миру — б. 6–10, 15

Михайла Грушевського — б. 1, 3, 5–8, 12/1, 14, 18, 20, 28

Молодіжна — б. 1–38

Овксентія Бужинського — б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15, 2Г

Озерна — б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12

Перемоги — б. 1–12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27

Польова — б. 1–53

пров. Рибальський — б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17

пров. Річний — б. 3, 4, 6, 8, 10

Садова — б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23а, 25, 27, 29

пров. Сонячний — б. 2, 4, 6

Соняшна — б. 1, 2

пров. Тихий — б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13

пров. Федірцівський — б. 1–5.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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