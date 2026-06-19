Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області проявляється не як повна відсутність товарів.

Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області фіксується через зниження обсягів сировини та зростання витрат на транспортування, що посилює тиск на продовольчий ринок регіону, повідомляє Politeka.

Аналітики пояснюють ситуацію сукупністю факторів: наслідками воєнних дій, подорожчанням пального та ускладненим постачанням кормів для тваринництва. Це підвищує собівартість виробництва та поступово знижує економічну мотивацію утримання великої рогатої худоби.

На цьому тлі скорочується внутрішня пропозиція. Частина господарств повідомляє про обмежені виробничі ресурси та обережні плани щодо розширення поголів’я в найближчі періоди.

Експертні оцінки вказують на можливе зростання цін у молочному сегменті восени на рівні 15–25%. При цьому повного зникнення продукції з полиць не прогнозується завдяки частковому імпорту та перерозподілу товарних потоків усередині країни.

Додатковим чинником виступає зміна експортної динаміки: зменшення зовнішніх поставок дозволяє залишати більші обсяги продукції на внутрішньому ринку, що частково стримує ризики перебоїв у роздрібній торгівлі.

У цьому контексті Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області проявляється не як повна відсутність товарів, а як нерівномірний дисбаланс між окремими категоріями молочної продукції.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від вартості енергоресурсів, стабільності логістичних маршрутів та стану аграрного сектору в регіоні.

Аналітичні служби продовжують моніторинг ринку, відстежуючи сезонні коливання та можливі зміни у середньостроковій перспективі.

Представники галузі вважають, що стабілізація можлива лише за умови зниження виробничих витрат і відновлення сировинної бази.

Джерело: fakty

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